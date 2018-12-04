القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:53 ص

برنامج عروض البيت الفنى للمسرح اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد مجدي
dostor.org/2421871

ينظم البيت الفني للمسرح عددًا من العروض، ويعرض "الدستور" برنامج البيت لليوم الثلاثاء على مسارح القاهرة كالتالي:

- على المسرح القومي بالعتبة، تعرض مسرحية "المعجنة" في تمام الساعة التاسعة مساء، والعمل من تأليف سامح مهران، بطولة ناصر شاهين، إيمان رجائي، هايدي عبد الخالق، مروان عزب، محمد العزيزي، أسماء عمر، الطفلة مريم اسلام، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد حمدي رؤوف، إضاءة وديكور وأزياء صبحي السيد، استعراضات ميزو، إخراج أحمد رجب.

- على قصر الأمير طاز، تعرض مسرحية "صحينا يا سينا" في تمام الساعة الثامنة مساء، والعرض من بطولة خالد محمود، محمد عبد الوهاب، راندا إبراهيم، حسام سيد، وفنانى فرقة مسرح الساحة، ديكور محمد غرباوى، موسيقي وألحان حاتم عزت، تصميم ملابس نهى دراج، تأليف وأشعار خميس عز العرب، وإخراج عصام الشويخ.

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