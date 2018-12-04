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محافظات
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:53 ص

محافظ الفيوم: حملات مكثفة للنظافة والتجميل بالمراكز والمدن

اللواء عصام سعد،
اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم
dostor.org/2421870

وجه اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة، وصيانة وتمهيد الطرق والحفاظ على نظافة البيئة والصحة العامة.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن حملات مكثفة لنظافة الشوارع الرئيسية والجانبية، باستخدام كل الأجهزة والمعدات وسيارات شفط الأتربة، ورفع القمامة والمخلفات وسيارات غسيل ورش الشوارع.

وفي هذا السياق، وضع مجلس مدينة الفيوم برئاسة المهندس أيمن عزت، برنامج عمل يومي وتقسيم العمل إلى ورديات ونوبتجيات طوال الـ24 ساعة، وتقسيم المناطق والشوارع، لعدم إعاقة حركة المرور والسير من جهة، وتحقيق المظهر الجمالي والحضاري من جهة أخرى.

وأصدر المحافظ تكليفات لرؤساء المدن، بحصر الشوارع التي تحتاج تمهيدًا وصيانة، والشوارع التي تحتاج لرصف كامل، وإعداد بيان تفصيلي بذلك، مع ترتيبها من حيث الأولوية للبدء الفوري في التنفيذ، مؤكدًا أن حملات النظافة مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة للوصول إلى المستوى الجمالي اللائق.

محافظ الفيوم: حملات مكثفة للنظافة والتجميل بالمراكز والمدن
محافظ الفيوم: حملات مكثفة للنظافة والتجميل بالمراكز والمدن
محافظ الفيوم: حملات مكثفة للنظافة والتجميل بالمراكز والمدن
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