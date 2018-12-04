الغد ينظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

نظم حزب الغد، بمحافظة القليوبية، احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمدرسة الصفوة كبرى المدارس المتخصصة في الصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة.



وكرم الْيَوْمَ حزب الغد ممثل في الأمين العام لمحافظه القليوبية رجل الأعمال محمد إمام عبدالعزيز، وحضر الاحتفال نخبة من قيادات المحافظة، وعلى رأسهم النائب أحمد بدوي، واللواء عبد الرحمن راشد سكرتير أول محافظه أسيوط، وكل القيادات الشعبية وممثلين عن المنظمات الحقوقية ومديرية التربية والتعليم.



وأكد "إمام": أن الطفل المعاق أمانة، كلنا مسؤلون عنها، ووعد خلال الحفل بأن حزب الغد لديه وعي كبير بمشكلات الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة ولديه أجندة عمل سيقوم بالتعاون مع الأحزاب الأخرى لمناقشتها ورفعها إلى القيادة السياسية في مصر، وتخلل الحفل بعض العروض الفنية والألعاب من قبل طلاب مدرسة الصفوة وكانت احتفالية مبهرة.