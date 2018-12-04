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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:48 ص

"أبو غزالة": استضاف فعاليات قلادة "الأمير محمد" لتعزيز دور المجتمع المدني

السفيرة هيفاء أبو
السفيرة هيفاء أبو غزالة
ريهام احمد
dostor.org/2421865

أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن استضافة الجامعة العربية لفعاليات قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي في نسختها الأولى ورعايتها من قبل الأمين العام، يرجع إلى الأهمية التي توليها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدعم منظمات المجتمع المدني العربية وإشراكهم في العمل العربي المشترك من خلال حزمة من القرارات الصادرة عن القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي تدعو جميعها إلى تعزيز دور المجتمع المدني العربي وتمكينه من لعب دور أكثر فاعلية بهدف تنمية وتطوير مجتمعاتنا العربية.

وأشارت "أبو غزالة" إلى أن استضافة الجامعة تاتى إدراكًا منها بأن قطاع المجتمع المدني هو أحد الأضلاع الرئيسية في دفع عجلة التنمية، ولدعمها ومساندتها على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما أنه يأتى ايضا انطلاقًا من التعاون القائم والمثمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية – ادارة منظمات المجتمع المدني"، ومؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الانسانية والاتحاد العربي للتطوع.

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