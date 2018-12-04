القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:42 م

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم
09:18 م

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
الكابتن
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:48 ص

يلا شوت HD .. رابط مشاهدة مباراة الأهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري اليوم بث مباشر الأسطورة على أبو ظبي الرياضية

الأهلي ووفاق سطيف
الأهلي ووفاق سطيف
الدستور الرياضي
dostor.org/2421860

سنعرض لكم مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف اليوم الثلاثاء بث مباشر يلا شوت بث مباشر دوري بلس dawriplus  في إياب دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم على قناة أبو ظبي الرياضية وموقع كورة اون لاين، مباراة وفاق سطيف ضد الاهلي  منتظره من جميع محبي كرة القدم.

مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر

يبدأ موعد مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف في الساعة السادسة و50 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة و50 دقيقة بتوقيت السعودية، يمكنكم مشاهدة أهلي جدة ضد وفاق سطيف مباشرة وحصرياً عبر قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث ستكون القناة الناقل الحصري للقاء

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في الجزائر أنتهي بفوز الأهلي بهدف دون رد وهو ما يعني أن النادي السعودي أمام فرصة كبيرة للمرور إلي الدوري المقبل، لكن الفريق الجزائري لم يستسلم خاصة في ظل الغيابات العديدة لدي أهلي جدة.

وفاق سطيف والاهلي بث مباشر يوتيوب

سنضع لكم رابط مشاهدة مباراة وفاق سطيف والاهلي قبيل دقائق من بداية اللقاء، كل ما عليك هو تحديث الصفحة باستمرار في حال توقف البث لديك.

غيابات الأهلي الرسمية في لقاء وفاق سطيف الجزائري : – معتز هوساوي – جوزيف دي سوزا – جانيني تفاريس، تلك الغيابات ستجعل المهمة على بابلو غويدي المدير الفني الأرجنتيني للنادي الأهلي في تلك المواجهة التي سيفتقد خلالها العديد من اللاعبين البارزين خاصة في الخط الهجومي.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 14 ساعة

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى

منذ يومين

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD

منذ يومين

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون

منذ يومين

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

منذ يومين

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر

الآن

"المركزي": أسعار الفائدة ملائمة لمعدلات التضخم الحالية

"العصار" يبحث التعاون العسكري مع مالي على هامش "إيديكس 2018"

الآثار تعلن أسماء 5 شركات مؤهلة لإدارة وتشغيل المتحف الكبير

"مدبولى" يُصدر قرارا بإنشاء وحدة لتنظيم النقل بالمدن الجديدة

ads
الأكثر قراءة

سر تراجع "ماكرون" عن زيادة ضريبة الوقود وتأجيل زيارته لصربيا

مصرع شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبور طريق إسكندرية الصحراوى

الآثار تعلن أسماء 5 شركات مؤهلة لإدارة وتشغيل المتحف الكبير

خاص.. تصريح صادم من مسئولي العين بخصوص انتقال الشحات إلى الأهلي

ألبومات الصور

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

وجوه من شارع المعز

ذكرى وفاة أحمد فؤاد نجم

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

سر تراجع "ماكرون" عن زيادة ضريبة الوقود وتأجيل زيارته لصربيا

مصرع شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبور طريق إسكندرية الصحراوى

الآثار تعلن أسماء 5 شركات مؤهلة لإدارة وتشغيل المتحف الكبير

خاص.. تصريح صادم من مسئولي العين بخصوص انتقال الشحات إلى الأهلي

كشكول

«في يومهم العالمي» .. الجامعات تسطر دستوراً جديداً للتعامل مع ذوي الإعاقة

«الجيوشي»: تقويم «الثانوية التراكمية» مخالف المعايير الدولية

أمين «القومى لشئون الإعاقة»: «النقل» تسهل الحركة.. تطور فى ملف الدمج بـ«التعليم».. و«الاتصالات» أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا لقراءة البنكنوت

«مرعي» : طاقات الأشخاص ذوي الإعاقة تضيف للناتج القومي

بالصور.. «البحر الأحمر» تكرم أوائل الطلبة للشهادة الإبتدائية الأزهرية

الأمصار

نجاح جديد لـ"BDS".. يتعلق بالشرطة الأمريكية والإسرائيلية

لبنان تتعهد للعراقيين الدخول إليها بدون فيزا

السفارة السعودية في لبنان تنفي إدعاءات الوزير السابق وئام وهاب

الإمارات ترحب بجولة مفاوضات السلام في اليمن

معركة نسائية بسبب بوش.. نائبة عراقية تشن هجوما على كاتبة كويتية

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

قالوا عن الأطفال

وزير المجتمعات البرتغالي: عودة غالبية المهاجرين إبان الأزمة

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دفع الشعب نحو مضادات الاكتئاب

مباريات
الصحة

تعرف على كيفية التخلص من الشخير

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎