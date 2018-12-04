يلا شوت HD .. رابط مشاهدة مباراة الأهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري اليوم بث مباشر الأسطورة على أبو ظبي الرياضية

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في الجزائر أنتهي بفوز الأهلي بهدف دون رد وهو ما يعني أن النادي السعودي أمام فرصة كبيرة للمرور إلي الدوري المقبل، لكن الفريق الجزائري لم يستسلم خاصة في ظل الغيابات العديدة لدي أهلي جدة.

وفاق سطيف والاهلي بث مباشر يوتيوب

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غيابات الأهلي الرسمية في لقاء وفاق سطيف الجزائري : – معتز هوساوي – جوزيف دي سوزا – جانيني تفاريس، تلك الغيابات ستجعل المهمة على بابلو غويدي المدير الفني الأرجنتيني للنادي الأهلي في تلك المواجهة التي سيفتقد خلالها العديد من اللاعبين البارزين خاصة في الخط الهجومي.