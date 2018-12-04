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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:45 ص

الخشت: تحول تدريجي بنظم الامتحانات لتغيير طرق التفكير لدى الطلاب

الخشت: تحول تدريجي
إسراء جمال
dostor.org/2421857

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حدوث تحول تدريجي في نظم الامتحانات بالجامعة، حيث بدأ هذا التحول بأسئلة الاختيار من متعدد، كخطوة أولى نحو تغيير طرق الامتحانات، وبالتالي تغيير طرق التفكير، قائلا: على الطلاب أن يدركوا أنه ليست هناك إجابة نموذجية، ولكن لا بد من التفكير بطرق مختلفة، فالصواب ليس واحدا بل هو متعدد، وهذا ما تم وضعه الاعتبار عند وضع سؤال حل المشكلات.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي الخامس لقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة، بحضور الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب، والدكتور حسن حنفي الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتورة هدى الخولي رئيس قسم الفلسفة بكلية الأداب، إلى جانب حضور عدد من أساتذة الفلسفة من مختلف الجامعات المصرية والأجنبية.

ولفت "الخشت" إلى أن الجامعة أطلقت الصيف الماضي معسكر قادة المستقبل للطلاب لتطوير العقل المصري، مشيرًا إلى ضرورة تغيير طريقة التفكير لدى الفرد، مضيفًا أن طلاب الجامعة سيقومون بدراسة مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال اللذان من شأنهما تنمية طرق التفكير العلمي لديهم.

وأضاف أن تقدم الأمم والشعوب يأتي نتيجة تغيير طرق التفكير التقليدية، مثلما فعل الفلاسفة الذين غيروا مجتمعاتهم، مثل مارتن لوثر وماركس وچون ديوي وغيرهم، قائلا: إننا ما زلنا نعيش في عصر البعثات منذ عهد محمد علي، ولا بد من تجاوز هذا العصر عن طريق استقدام الطلاب والأساتذة الأجانب الي جامعاتنا، مؤكدا أن جامعة القاهرة ترحب بالطلاب الأجانب للدراسة بكلياتها وتخصصاتها المختلفة، وهو ما يثري حركة الالتقاء الثقافي والفكري بين الشعوب.

وأكد أن الجامعة تنتقل إلى مصاف جامعات الجيل الثالث التي تهتم بالتطبيق وتوظيف المعرفة في التنمية الشاملة للدولة الوطنية والمساهمة في حل المشكلات القومية، مؤكدا ضرورة التحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة وذلك بالعمل والإنتاج وربط التعليم بالاقتصاد القومي.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هدى الخولي رئيس قسم الفلسفة، إلى أن اليوم العالمي للفلسفة يأتي هذا العام متزامنا مع الاحتفال الـ70 لإعلان حقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه مديرة اليونسكو، قائلةً: "إننا في هذا المؤتمر نؤكد على مقولتين هامتين، قول ديكارت: أنا أفكر إذن أنا موجود، وقول سقراط: اعرف نفسك، حيث أن لدى الإنسان الكثير ليقدمه إذا انتقل من الفكر المجرد إلى التطبيق، وهذا ما ينادي به الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

يشار إلى أن فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة ناقش على مدار عدة جلسات عددًا من المحاور المتعلقة بالفلسفة، والتربية والأخلاق، ونقد الموروث، والتحول من التفكير النظرى إلى التطبيق.

الخشت: تحول تدريجي بنظم الامتحانات لتغيير طرق التفكير لدى الطلاب
الخشت: تحول تدريجي بنظم الامتحانات لتغيير طرق التفكير لدى الطلاب
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