وزير الخارجية ينقل تحيات الرئيس السيسي لأمير الكويت

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، سامح شكري وزير الخارجية، وذلك في مستهل زيارته للعاصمة الكويتية لترأُس أعمال الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة برئاسة وزيريّ خارجية البلديّن.



وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري حرص في بداية اللقاء على نقل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدًا اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، والتي تستمد قوتها ورسوخها من العلاقات التاريخية التي دائما ما جمعت بين البلدين وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير، ومعربا في ذات السياق عن تقدير مصر للجهود التي تقوم بها الكويت على الساحة العربية، والدور الهام الإيجابي الذي يقوم به "الصباح" تعزيزًا لمسار التضامن والعمل العربي المشترك، وعلى نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.



وأضاف المُتحدث الرسمي للخارجية، أن الوزير شكري نقل للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الدعوة الموجهة من أخيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لزيارة بلده الثاني مصر، في إطار الاهتمام الكبير الذي تُوليه مصر للدفع بآليات التشاور والتنسيق مع الكويت الشقيقة في شأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقتنا العربية، خاصة على ضوء الدور الهام الذي تضطلع به الكويت في الدفاع عن قضايا المنطقة في إطار عضويتها الحالية في مجلس الأمن.



وأردف "حافظ" أن اللقاء تطرق أيضًا إلى تطورات ومجمل القضايا الإقليمية، حيث تم التأكيد على ضرورة الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة حفاظا على الأمن القومي العربي، وأن تكون الحلول المطروحة لأزمات المنطقة عربية خالصة وتحدد الشعوب العربية مصيرها بنفسها على نحو يُلبي تطلعاتها في العيش في سلام وأمن ومزيد من الرخاء.



ومن جانبه، حمل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الوزير شكري رسالة لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن تمنياته لمصر قيادةً وشعبًا بدوام الرخاء والاستقرار، مثمنًا العلاقات المتميزة والأخوية بين البلديّن، ومؤكدًا استمرار موقف الكويت الداعم للأشقاء في مصر والذي لن يتوقف أبدًا.