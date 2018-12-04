محافظ أسوان ورئيس "غاز مصر" يستعرضان مشروع توصيل الغاز للمحافظة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع بمعدلات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في ضوء مساهمة ذلك لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، التقى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، برئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، والعضو المنتدب المهندس ياسر صلاح، في حضور المهندس خالد رسلان، مدير عام منطقة جنوب الصعيد بالشركة.



وأكد المحافظ على أن الاجتماع تناول استعراض خطة الشركة لاستكمال تنفيذ مشروع توصيل شبكات الغاز الطبيعى لباقى المناطق والأحياء السكنية والتجمعات العمرانية الجديدة بمدينة أسوان خلال العام المالى 2018-2019 والتي تضم حي الصداقة الجديد، والإسكان المميز، وإسكان التجاريين بالعقاد، والسيل، والحصايا وعزبة الحدود وجزء من الشيخ هارون، بالإضافة إلى منطقة خلف مصنع الكاكولا.



وطالب المحافظ؛ استكمال دخول الغاز الطبيعي للمنشآت الفندقية والشبابية والمواقع الخدمية ولاسيما أنه تم توصيل الغاز لحوالي 185 فندقًا ومنشأة تجارية حتى الآن وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم البنية الأساسية لمدينة أسوان بعد إعلان الرئيس السيسي بأنها عاصمة الشباب الإفريقي 2019.



وأوضح اللواء أحمد إبراهيم، أنه بالنسبة لتوصيل الغاز الطبيعى لمدينة إدفو في الجانب الغربى من النيل، فإنه تم دخوله إلى 700 وحدة بالمدينة السكنية لمصنع سكر إدفو، بجانب تغذية المصنع وأيضًا مصنع لب الورق، أما بالنسبة لباقى المدينة فقد تم حصر 10 آلاف وحدة سكنية مستهدف دخول الغاز لها وذلك بعد التنسيق بين شركة غاز مصر ومصنع سكر إدفو، ومن جانبه أشار ياسر صلاح، إلى أنه تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 32 ألف وحدة سكنية بمحافظة أسوان، علاوة على مصنع كيما، فيما جارٍ العمل في 15 ألف وحدة سكنية بحى الصداقة الجديد ومستهدف إنهاء العمل بها خلال خطة العام المالى الحالى.



وأشار إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 3 قلاع صناعية كبرى منها كيما وسكر ولب الورق بإدفو، بجانب مصنعى التغذية المدرسية وأحد مصانع المعكرونة داخل مدينة أسوان، وكشف رئيس شركة غاز مصر عن أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة البترول فإنه لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتيسير عليهم يتم حاليًا التعاقد، مع قاطنى الوحدات السكنية بنظام التقسيط دون مقدم على مدة 6 سنوات بأقساط شهرية متسواية على أن يتم سداد قيمة الأقساط مع فواتير استهلاك الغاز الشهرية دون فوائد، فضلًا عن توفير عوامل الأمان والاستمرارية لهذه الخدمة بالشكل المطلوب.

