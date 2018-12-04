القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:42 م

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم
09:18 م

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
محافظات
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:44 ص

محافظ أسوان ورئيس "غاز مصر" يستعرضان مشروع توصيل الغاز للمحافظة

اللواء أحمد إبراهيم
اللواء أحمد إبراهيم
dostor.org/2421852

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع بمعدلات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في ضوء مساهمة ذلك لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، التقى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، برئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، والعضو المنتدب المهندس ياسر صلاح، في حضور المهندس خالد رسلان، مدير عام منطقة جنوب الصعيد بالشركة.

وأكد المحافظ على أن الاجتماع تناول استعراض خطة الشركة لاستكمال تنفيذ مشروع توصيل شبكات الغاز الطبيعى لباقى المناطق والأحياء السكنية والتجمعات العمرانية الجديدة بمدينة أسوان خلال العام المالى 2018-2019 والتي تضم حي الصداقة الجديد، والإسكان المميز، وإسكان التجاريين بالعقاد، والسيل، والحصايا وعزبة الحدود وجزء من الشيخ هارون، بالإضافة إلى منطقة خلف مصنع الكاكولا.

وطالب المحافظ؛ استكمال دخول الغاز الطبيعي للمنشآت الفندقية والشبابية والمواقع الخدمية ولاسيما أنه تم توصيل الغاز لحوالي 185 فندقًا ومنشأة تجارية حتى الآن وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم البنية الأساسية لمدينة أسوان بعد إعلان الرئيس السيسي بأنها عاصمة الشباب الإفريقي 2019.

وأوضح اللواء أحمد إبراهيم، أنه بالنسبة لتوصيل الغاز الطبيعى لمدينة إدفو في الجانب الغربى من النيل، فإنه تم دخوله إلى 700 وحدة بالمدينة السكنية لمصنع سكر إدفو، بجانب تغذية المصنع وأيضًا مصنع لب الورق، أما بالنسبة لباقى المدينة فقد تم حصر 10 آلاف وحدة سكنية مستهدف دخول الغاز لها وذلك بعد التنسيق بين شركة غاز مصر ومصنع سكر إدفو، ومن جانبه أشار ياسر صلاح، إلى أنه تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 32 ألف وحدة سكنية بمحافظة أسوان، علاوة على مصنع كيما، فيما جارٍ العمل في 15 ألف وحدة سكنية بحى الصداقة الجديد ومستهدف إنهاء العمل بها خلال خطة العام المالى الحالى.

وأشار إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 3 قلاع صناعية كبرى منها كيما وسكر ولب الورق بإدفو، بجانب مصنعى التغذية المدرسية وأحد مصانع المعكرونة داخل مدينة أسوان، وكشف رئيس شركة غاز مصر عن أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة البترول فإنه لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتيسير عليهم يتم حاليًا التعاقد، مع قاطنى الوحدات السكنية بنظام التقسيط دون مقدم على مدة 6 سنوات بأقساط شهرية متسواية على أن يتم سداد قيمة الأقساط مع فواتير استهلاك الغاز الشهرية دون فوائد، فضلًا عن توفير عوامل الأمان والاستمرارية لهذه الخدمة بالشكل المطلوب.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ أقل من شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ أقل من شهر

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ أقل من شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

منذ أقل من شهرين

مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات

منذ أقل من شهرين

خلطة منال.. النجاح على طريقة محافظ دمياط

الآن

سائقة التروسيكل تغير كنيتها إلى "مروة السيسي"

"القومي للسكان": 2.5 مليون مولود سنويًا في مصر

وزير البترول يزور حقلى جيزة وفيوم

"الكابينت" يجتمع اليوم لبحث مستجدات عملية "الدرع الشمالى"

ads
الأكثر قراءة

العثور على جثة داخل شقة سكنية بميدان المحكمة بالنزهة

إعدام 5 مدانين بينهم سيدة بسجن المنيا شديد الحراسة

"الوزراء" ينفي طرح عملة معدنية فئة "2 جنيه"

سر تراجع "ماكرون" عن زيادة ضريبة الوقود وتأجيل زيارته لصربيا

ألبومات الصور

وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

وجوه من شارع المعز

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

العثور على جثة داخل شقة سكنية بميدان المحكمة بالنزهة

إعدام 5 مدانين بينهم سيدة بسجن المنيا شديد الحراسة

"الوزراء" ينفي طرح عملة معدنية فئة "2 جنيه"

سر تراجع "ماكرون" عن زيادة ضريبة الوقود وتأجيل زيارته لصربيا

كشكول

٣٠٠ منحة دراسية للطلاب الأفارقة بالجامعة البريطانية

بالصور.. «مستجدات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر» بـ«البريطانية»

وزير التعليم العالى يهنئ فريق طلاب جامعة 6 أكتوبر لفوزه فى مسابقة «إيناكتس» العالمية

«ليست إعاقة بل انطلاقة»مؤتمرعلمي بجامعة حلوان

«التعليم» تكشف عن المستندات المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفى

الأمصار

العراق.. هجوم داعشي على قرية تابعة لمدينة الموصل

لتدخل أطراف خارجية.. استقالة جماعية في قناة "قطر اليوم"

رسالة من الملك سلمان.. بعد تحذير أمير الكويت من "حرب الكلمات السخيفة"

برج الجوزاء في ديسمبر: إنجازات كبرى في نهاية العام

بعد تنفيذه عملية تعديل "جينات بشرية".. اختفاء عالم صيني في ظروف غامضة

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

قالوا عن الأطفال

وزير المجتمعات البرتغالي: عودة غالبية المهاجرين إبان الأزمة

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دفع الشعب نحو مضادات الاكتئاب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

دراسة: مستحضرات التجميل أثناء الحمل تؤثر على بدء سن المراهقة لدى الأبناء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎