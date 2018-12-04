ضبط 7970 مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة؛ لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.



أسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد 7970 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 120 مخالفة تجاوز سرعات و2081 مخالفة نموذج 125.



كما تم رصد 95 مخالفة بمطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، وتم حجز 25 "توك توك" مخالفا لقواعد وآداب المرور، و30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 85 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 42 دراجة بخارية وسيارة.