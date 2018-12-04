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سياسي
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:23 ص

النائب مصطفى الجندى يطالب وزير العدل بحسم مصير مسابقة الشهر العقارى

النائب مصطفى الجندي
النائب مصطفى الجندي
كريمة أبو زيد
dostor.org/2421691

تقدم النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجهًا إلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل يطالب فيه بضرورة حسم مصير مسابقة الشهر العقاري، بعد تأخر إعلان نتيجة المقبولين لأكثر من ثلاثة أعوام.

وأكد أن مصلحة الشهر العقاري خاطبت وزارة العدل بوجود عجز في الموظفين بعدد كبير من مكاتب الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية، مما يؤدي إلى تعطيل وتأخير سير العمل، في ظل تكدس المواطنين وإقبالهم على الخدمات المختلفة للشهر العقاري وكانت وزارة العدل أعلنت عن حاجتها لـ1600 موظف بمصلحة الشهر العقاري العام الماضي، وتقدم 140 ألف متسابق، وتحصلت مصلحة الشهر العقاري على أكثر من 280 ألف جنيه مقابل دفع المتقدمين "رسوم تقديم الملف" وهي نحو 20 جنيهًا.

وأضاف أن وزارة العدل أعلنت في شهر مارس عام 2014 عن إجراء مسابقة للتعيين في المحاكم الابتدائية والاقتصادية وسميت هذه المسابقة "إعلان رقم 1 لسنة 2014"، وأجريت اختبارات لمستوفي شروط المسابقة في نوفمبر 2015، وإلى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن المقبولين فيها.

وكان تقدم لتلك المسابقة ما يقرب من 700 ألف متسابق، والتي نجحت في تحصيل ما يقرب من 14 مليون جنيه من المتقدمين لشغل الوظيفة مقابل دفع 20 جنيها عن طريق الإيداع البنكي في فروع بنك القاهرة بالمحافظات في الحساب رقم (126403020) أثناء تقديم المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة.

وتابع "الجندي" في طلب الاحاطة قائلا: إن قطاعا عريضا من المتقدمين ينتظرون بفارغ الصبر نتيجة القبول، ويعقدون على المسابقة آمالا وطموحات كبيرة فى بناء مستقبلهم، مطالبا وزير العدل بحسم الأمر نهائيا ومصارحة المواطنين عن سبب تأخر إعلان نتائج مسابقة الشهر العقاري.

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