البرلمان العربي ينتخب رئيسه ورؤساء اللجان.. السبت المقبل

يعقد البرلمان العربي جلسة خاصة، السبت المقبل، لإجراء الانتخابات على منصب رئيس ونواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، لمدة عامين وفقًا للنظام الأساسي للبرلمان.



تعقد الجلسة برئاسة أكبر أعضاء البرلمان العربي سنًا، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.



وتُجرى الانتخابات في البرلمان العربي عن طريق الاقتراع السري المباشر لأعضاء البرلمان الحاضرين جلسة الانتخاب.



وسوف يستأنف البرلمان العربي اجتماعات لجانه الأربع الدائمة وفق تشكيلها الجديد يومي 9 و10 ديسمبر الحالي.



وسيعقد مكتب البرلمان العربي بتشكيله الجديد اجتماعه يوم 10 ديسمبر الحالي لإقرار جداول أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث للبرلمان، والتي ستعقد يوم 11 ديسمبر بمقر الجامعة العربية.