مقتل حاكم ظل بـ"طالبان" في ضربة جوية أمريكية جنوب أفغانستان

قُتل حاكم الظل لإقليم غور الأفغاني في حركة طالبان المسلحة، عبدالقيوم إلياس روحاني، إثر غارة شنتها الولايات المتحدة بطائرة بدون طيار على إقليم هلمند جنوب البلاد.



وأكدت مصادر تابعة للجيش الأفغاني، حسبما نقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، مقتل القيادي الطالباني في الضربة الجوية، التي شنت أمس الإثنين.



وأضافت المصادر أن "عبدالقيوم" كان يحاول مغادرة أفغانستان متجهًا إلى باكستان عبر إحدى المناطق التابعة لإقليم هلمند عندما تعرّض للضربة الجوية.



ووفقًا للمصادر العسكرية فإن "عبدالقيوم" ورفاقه قُتلوا خلال الضربة الجوية.



ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية؛ بمن فيهم حركة طالبان، على الحادث حتى الآن.