مكافأة ممرضة لتوليد سيدة مشاركة بـ 100 مليون صحة ببني سويف

قرر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، صرف مكافأة لشيماء يوسف خضر، الممرضة بوحدة أبويط الصحية مركز الواسطى شمال المحافظة، وذلك لنجاحها في توليد أم هاشم محمود محمد التي كانت متوجهة للوحدة الصحية بأبويط مركز الواسطى لإجراء الفحص الخاص بفيروس سي والأمراض غير السارية.



فوجئت الأم بآلام الولادة أثناء تواجدها بالوحدة بعد إجراء المسح الصحي وساعدتها الممرضة حتى تمت الولادة وبذلك تعد أول حالة ولادة لسيدة بحملة 100 مليون صحة ببني سويف.

