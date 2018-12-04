دراسة مكسيكية: الزواج من امرأة بدينة يجلب السعادة للرجل

أجرى باحثون في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، بإجراء استفتاء على مئات من الرجال المتزوجين، تضمن العديد من الأسئلة حول مدى سعادتهم الزوجية، وأعمار زوجاتهم وأحجامهن.



وأثبتت نتائج الدراسة، التي نشها موقع الـ "daily mail"، بأن الرجال المتزوجين من نساء بدينات هم الأكثر سعادة في حياتهم عن غيرهم من الأزواج بمقدار 10 أضعاف.



وأشارت الدراسة التي أوردتها صحيفة "تايمز أوف إنديا"، بأن الرجال الذين يتزوجون من نساء بدينات تجد البسمة على وجوههم أكثر من أولئك المتزوجين من النساء النحيفة، مضيفة بأن البدينات هم أكثر قدرة على التعامل مع المشاكل الزوجية والقضايا الأسرية.



وأوضحت الدراسة، التي بعثت البهجة والسعادة في نفوس البدينات، بأن النساء النحيلات هن أكثر عصبية وتوترًا من النساء البدينات، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على أدائهن مع أزواجهن