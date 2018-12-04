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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:13 ص

سقوط عصابة استولت على بضائع بنصف مليون جنيه من محلات بالهرم

سقوط عصابة استولت
ندى حمدي
dostor.org/2421679

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن أحد أخطر العصابات لسرقة المحال التجارية بمنطقة الهرم، وألقي القبض على 4 متهمين بحوزتهم كمية من البضائع المسروقة بلغت قيمتها ما يزيد عن نصف مليون جنيه.

تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، عدة بلاغات بسرقة محلات تجارية كبرى بمنطقة الهرم والاستيلاء على كمية كبيرة من البضائع، شكل اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الوقائع وضبط الجناة.

توصلت تحريات العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، إلى أن 4 عاطلين وراء سرقة المحلات، حيث يكونون تشكيلا عصابيا مسلحا لسرقة المحلات الكبرى بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الأقفال.

بعد تحديد هوية المتهمين تم استئذان النيابة العامة وتحركت قوة أمنية ترأسها المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ونجحت في إلقاء القبض على المتهمين، وعثر بحوزتهم على كمية ضخمة من السجائر وعلب التونة تقدر بحوالي نصف مليون جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 10 جرائم سرقة مماثلة وأنهم يسرقون الأشياء الخفيفة غالية الثمن.

تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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