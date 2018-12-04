البورصة تتجاهل الارتفاعات العالمية وتواصل الهبوط بالمستهل

هبطت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو حاد لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، متجاهلة الارتفاعات الكبيرة لأسواق المال العالمية، نتيجة الإفراط البيعي للمؤسسات المصرية والعربية.



وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 1.23% بما يعادل 158 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 12776 نقطة، وهو الأدنى منذ ما يقرب من عام ونصف، كما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 14. 0% بما يعادل 96.0 نقطة ليصل إلى مستوى 671.3 نقطة، ما ساهم فى انخفاض المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100" بنسبة 24. 0% بما يعادل 4.02 نقطة ليسجل مستوى 1677.7 نقطة.