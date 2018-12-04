أهالي "حجازة" بقنا: نفسنا في مية نضيفة ومستشفى زي الناس

"نفسنا ندوق المية الحلوة زي الناس. الفشل الكلوي بينهش فينا"، بهذه الكلمات بدأ أهالي قرية "حجازة" بمحافظة قنا حديثهم للدستور؛ بعد أن دب اليأس في قلوبهم من الشكوى للمسؤولين ومطالبتهم بحق من حقوقهم المشروعة وهي المياه النظيفة الصالحة للشرب، ولكن أهالي تلك القرية التي يتجاوز عددهم 150 ألف نسمة تقريبا، تعيش على مياه مالحة ليس بها أي مقومات للصلاحية.



يقول محمد يوسف، أحد سكان قرية "حجازة"، أنهم ظلوا يحلمون بمياه النيل حتى يئسوا من أن حلمهم هذا سوف يتحقق، مشيرا إلى أنهم ناشدوا المسؤلين مرارا وتكرارا ولم يجدوا من يفتح لهم بابه لمساعدتهم.



وأضاف يوسف لـ «الدستور»: "أصبح المسؤولين عاجزون عن توفير خط مياه يخدم قريتهم، والذي أصبح توصيل المياه هو حلم من أحلامهم لم يحن الوقت لتحقيقه، لافتا أن أعضاء محلس النواب عن دائرة مركز قوص التابع لها قرية حجازة لايوحد لديهم رد سوى أرسلنا خطابا للمسؤولين وننتظر الرد".



وتابع إبراهيم حسين من سكان القرية قائلا: "نواب البرلمان مش بيعرفونا إلا قبل الانتخابات فقط بعد النتيجة ببغيرو أرقامهم".



وأوضح عبدالراضي أحمد مدرس بالقرية، أن المياه التي تستقبلها القرية من مياه آبار إرتوازية مرتفعة الملوحة، إلى جانب تلف خطوط المياه بها، مشيرا إلى أن أغلب سكان القرية يعانون من الفشل الكلوي وارتفاع نسب الأملاح لديهم بسبب المياه.



وأشار إلى أن الأهالي نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجيه السلميه وجمعو توقيعات من سكان القرية وتم تقديمها للمسؤلين لكنها لم تجد قبولا لديهم "شكوتنا مكانها الأدراج ولا حد بيسأل فينا".



وقالت إحدى نساء قرية حجازة، إن معانتهم من عدم وجود مياه نظيفه وغير صالحه يضرون لشراء المياه 'بالجركن' مقابل 3 جنيهات، قائلة "حتى أكلنا بيطلع وحش بسبب المية، وعيالنا جالهم المرض نروح لمين ".



وعبر أهالي قرية حجازة عن غضبهم واستيائهم من تجاهل شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسؤولي المحافظة لمطالبهم بتنفيذ محطة لتحلية مياه النيل بالقرية التي تبعد عن نهر النيل باقل من 10 كيلو مترات فقط، مناشدين محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان بالتدخل لحل أزمتهم وتوفير بديل لهم ببناء محطة تحليه لخدمة أهالي القرية.



«مستشفى خرابة منذ 18 عام والمسؤلين المقاول السبب»

إلى جانب حرمانها من الماء لم يكن لأهالي تلك القريه 'المنسيه' الحق في العلاج، وهو وجود مستشفى تخدم هؤلاء السكان من مزارعين وموظفين من محدودي الدخل الذين ليس لديهم طاقه للذهاب لمسافات للعلاج خارج القريه، أو الذهاب للمستشفيات والعيادات الخاصه، حيث تأتي مستشفى حجازة ضمن قائمة مشكلات القريه المنسيه، والتى تؤرق كل أبناءها، والتي تم البدء في انشائها في عام 2000 وتوقف العمل بها في عام 2002، حتى الآن؛ لتضاف ضمن قائمة الاحلام المؤجله لسكانها.



يقول إبراهيم حسين موظف، أن العمل توقف بالمستشفى عام 2002 بسبب خلاف بين الصحة والمقاول مسئول التنفيذ، سرعان ما تحولت القضيه إلى المسار القضائي في عام 2003، ومنذ هذا التاريخ ومازالت الأزمة داخل أروقة المحاكم وتوقف العمل نهائيا بالمستشفى رغم أنه كان على وشك الانتهاء، ومع تغيير قيادات المحافظة والصحة ننتظر أن يتم حل الأزمة واستئناف العمل، لكن لا جديد".



وأكد حسين، أن استكمال إنشاء المستشفى، سوف يخدم سكان القريه والقري المجاوره لهم، مشيرا إلى انهم في احتياج لمستشفي في ظل ارتفاع نسبة الفشل الكلوى الكبيره المنتشره بين سكان القريه، بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في المياه، إلى جانب تخفيف الضغط عن مستشفى قوص المركزي، التي تعبر هي المستشفي الوحيده التي تخدم المركز كاملا.



وتابع قائلا" لم نجد ردا وآحدا يفيد عن سبب توقف استكمال بناء المستشفي حتى الآن وعلى الرغم من أن المستشفى بدأ العمل بها منذ أكثر من 18 عام".



ومن جانبه أضاف حسام حسن مدرس بالقريه، أن المبني المفترض انه مستشفى أو كان مخططا له أن يكون مستشفى تحول إلى مأوى للكلاب الضالة والثعابين وتحول إلى خرابه، بدلا من تحهيزه لخدمة المواطنين.