حملات مكثفة على الأسواق لضبط الخارجين عن القانون بالبحيرة

شنت مديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، بالاشتراك مع مديرية التموين، حملة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة، والسلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، للوقوف على مـدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين.



وأسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، والمقدم ضياء فهمي وكيل المباحث، عن ضبط " رأفت.ا.ذ" 32 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن قرية الطود مركز كوم حماده لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة خاصه ببنك التنمية والإئتمان الزراعى والمخصص للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعيه والمحظور تداوله بالأسواق لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وضبط كميه 2 طن أسمدة زراعية مدعمة.



وضُبط "محمد.ا.ا" 47 سنة، المدير المسئول عن مصنع أعلاف كائن مدينة إدكو، لحيازته واستخدام مسحوق سمك فى تصنيع الأعلاف منتهية الصلاحيه وضبط كميه 5 طن مسحوق سمك للأعلاف.



تمكنت الحملة من ضبط "محمود.م.ا" 51 سنة تاجر حديد مسلح وأسمنت وصاحب مخزن شركة للأدويه البشرية "بدون ترخيص" كائن شارع الشورى مركز دمنهور ومقيم نفس العنوان، بإدارة مخزن لتخزين الأدوية البشرية بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصه وحيازة وتخزين كميات من الأدوية البشرية والبنج الموضعي الخاص بالعمليات الجراحية لإعادة بيعها بالسوق السوداء فى أوقات أخرى مستفيدًا من فارق الأسعار محققًا أرباح غير مشروعه، وضبط بحوزته 1019 عبوة وأمبول أدويه بشريه وبنج موضع.



وجاء على رأس المضبوطين، جمال.م.ع، 38 سنة صاحب مصنع مستحضرات تجميل دون ترخيص في مدينة إيتاى البارود، ومقيم قرية كفر مساعد مركز ايتاى البارود، بإدارة مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصه وحيازة واستخدام مواد خام فى عملية التصنيع مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها،وضبط بحوزته 1612 عبوة فزلين شعر، كمية 150 كيلو فازلين خام.



وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.