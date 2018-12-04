القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:42 م

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم
09:18 م

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
محافظات
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:08 ص

حملات مكثفة على الأسواق لضبط الخارجين عن القانون بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معوض هويدي
dostor.org/2421672

شنت مديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، بالاشتراك مع مديرية التموين، حملة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة، والسلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، للوقوف على مـدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، والمقدم ضياء فهمي وكيل المباحث، عن ضبط " رأفت.ا.ذ" 32 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن قرية الطود مركز كوم حماده لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة خاصه ببنك التنمية والإئتمان الزراعى والمخصص للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعيه والمحظور تداوله بالأسواق لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وضبط كميه 2 طن أسمدة زراعية مدعمة.

وضُبط "محمد.ا.ا" 47 سنة، المدير المسئول عن مصنع أعلاف كائن مدينة إدكو، لحيازته واستخدام مسحوق سمك فى تصنيع الأعلاف منتهية الصلاحيه وضبط كميه 5 طن مسحوق سمك للأعلاف.

تمكنت الحملة من ضبط "محمود.م.ا" 51 سنة تاجر حديد مسلح وأسمنت وصاحب مخزن شركة للأدويه البشرية "بدون ترخيص" كائن شارع الشورى مركز دمنهور ومقيم نفس العنوان، بإدارة مخزن لتخزين الأدوية البشرية بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصه وحيازة وتخزين كميات من الأدوية البشرية والبنج الموضعي الخاص بالعمليات الجراحية لإعادة بيعها بالسوق السوداء فى أوقات أخرى مستفيدًا من فارق الأسعار محققًا أرباح غير مشروعه، وضبط بحوزته 1019 عبوة وأمبول أدويه بشريه وبنج موضع.

وجاء على رأس المضبوطين، جمال.م.ع، 38 سنة صاحب مصنع مستحضرات تجميل دون ترخيص في مدينة إيتاى البارود، ومقيم قرية كفر مساعد مركز ايتاى البارود، بإدارة مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصه وحيازة واستخدام مواد خام فى عملية التصنيع مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها،وضبط بحوزته 1612 عبوة فزلين شعر، كمية 150 كيلو فازلين خام.

وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ أقل من شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ أقل من شهر

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ أقل من شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

منذ أقل من شهرين

مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات

منذ أقل من شهرين

خلطة منال.. النجاح على طريقة محافظ دمياط

الآن

مستوطنون يشعلون شمعدان عيد "الأنوار اليهودى" على عتبات الأقصى

بالصور... سامح حسين يقدم برنامج "الدور على مين" قريبًا

بعد افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن معرض "إيديكس 2018"

أمطار غزيرة على مدينة رشيد الساحلية.. والمحليات تعلن الطوارئ

ads
الأكثر قراءة

مصرع شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبور طريق إسكندرية الصحراوى

خاص.. تصريح صادم من مسئولي العين بخصوص انتقال الشحات إلى الأهلي

مفاجأة.. أفضل لاعب في آسيا أول صفقات الزمالك الشتوية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4/ 12/ 2018

ألبومات الصور

وجوه من شارع المعز

ذكرى وفاة أحمد فؤاد نجم

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

مصرع شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبور طريق إسكندرية الصحراوى

خاص.. تصريح صادم من مسئولي العين بخصوص انتقال الشحات إلى الأهلي

مفاجأة.. أفضل لاعب في آسيا أول صفقات الزمالك الشتوية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4/ 12/ 2018

كشكول

جامعة الأزهر تمنع هيئة التدريس من الظهور الإعلامي دون ترخيص

«الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام» مؤتمر بحقوق عين شمس

جمعية سفراء التعليم بالمنوفية تكرم الدكتور جمال الدهشان

جامعة المنوفية تحصل علي الدرع العام في بطولة كمال الأجسام

التربية الرياضية بالمنوفية تشارك في المهرجان المسرحي بـ"سلفي"

الأمصار

انتحار الأميرال الأعلى في القوات البحرية الأمريكية

وزارة العمل الإسرائيلية تسحب اعترافها بشهادات جامعة فلسطينية

رانيا يوسف تمر بأزمة نفسية.. وتعاتب: بدل ما تصوروني نبهوني

السفير السعودي لدى أمريكا يشن هجوما على إيران عبر "تويتر"

بعد رفض السترات الصفراء التفاوض.. ماكرون يدعو لاجتماع أزمة

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

وزير المجتمعات البرتغالي: عودة غالبية المهاجرين إبان الأزمة

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دفع الشعب نحو مضادات الاكتئاب

حملة لإزالة جميع الترجمات الإنجليزية الركيكة من الأماكن العامة ببكين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

تعرف على كيفية التخلص من الشخير

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎