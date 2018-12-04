وزراء مالية الاتحاد الأوروبى يطالبون إيطاليا بتعديل مسودة الموازنة

أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اتفاقهم مع المفوضية الأوروبية على ضرورة أن تقوم إيطاليا بتعديل مسودة موازنتها لعام 2019، نظرا إلى أنها تنتهك القواعد النقدية للاتحاد.



وقال الوزراء، في بيان نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية: "نحن ندعم تقييم المفوضية ونوصي إيطاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتتوافق مع ميثاق الاستقرار والنمو الخاص بالاتحاد، كما نؤيد الحوار المستمر بين المفوضية والسلطات الايطالية".



وكانت المفوضية الأوروبية رفضت الموازنة الإيطالية في نوفمبر الماضي، في خطوة من شأنها تمهيد الطريق أمام فرض عقوبات على روما.



ويبلغ الدين العام الإيطالي أكثر من 130% من إجمالي الناتج المحلي، وتعد ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو، وتتخطى ضعف نسبة 60% التي تسمح بها قواعد الاتحاد الأوروبي.