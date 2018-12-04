حملة أمنية بالمنطقة الأثرية فى الهرم

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بالمنطقة الأثرية في الهرم، أسفرت عن ضبط 5 بائعين متجولين متجول و6 خيال وجمال وتنفيذ 16 حكما قضائيا، وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير.



كما أسفرت حملة استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، ومنطقة الدقي عن ضبط سلاحين أبيض وقضية مخدرات، و3 أسلحة نارية وتنفيذ 46 حكما قضائيا، وفحص عدد من الشقق المفروشة، وإزالة عدد من مخالفات التعدي وإشغال الطريق الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية.



وواصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة حملات إعادة الانضباط للميادين والشوارع، حيث تمت إزالة عشرات المخالفات والتعديات بمدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وبولاق الدكرور، وقطاعي شمال وجنوب الجيزة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.