المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان يصل باكستان

وصل المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، اليوم الثلاثاء، إلى باكستان؛ للاجتماع مع عدد من المسئولين السياسيين والعسكريين في محاولة لضم حركة "طالبان" إلى محادثات السلام.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن زيارة "زاد" إلى إسلام أباد تأتي بعد يوم واحد من رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، يدعو فيها للتعاون معه.



وأضافت الشبكة الأمريكية أنه من المقرر أن يزور زلماي خليل زاد أيضًا أفغانستان، روسيا، أوزبكستان، تركمانستان، بلجيكا، الإمارات، وقطر، خلال جولته الحالية، في إطار الجهود المكثفة التي تهدف إلى إيجاد نهاية سلمية للحرب الأفغانية.