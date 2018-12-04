محافظ الفيوم: إزالة التعديات لإرساء القانون وحماية الأجيال الجديدة

قال اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ الفيوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة؛ تأكيدا لهيبة الدولة وإرساء للقانون وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة.



وأوضح المحافظ في تصريح خاص لـ"الدستور" على هامش اجتماع المجلس التنفيذي بحضور قيادات المحافظة ورؤساء القطاعات المختلفة ومجالس المدن والمراكز، أن إزالة التعديات بمختلف أشكالها تأتي على رأس اهتمامات القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية في هذا الصدد والعمل بالتوازي بمختلف المراكز والمدن والقرى بالمحافظة لتنفيذ كافة قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية اللازمة حيال المخالفين.