رئيس كوريا الجنوبية يتوقع زيارة الزعيم الكوري الشمالي لـ "سول"

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن يوم الثلاثاء، "من المحتمل أن يزور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سول، وإن مثل هذه الزيارة ستساعد في تحسين علاقات بيونج يانج مع واشنطن ".



ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية عن مون قوله خلال زيارة رسمية لنيوزيلندا حاليا "ستكون هذه المرة الأولى التي يزور فيها زعيم كوري شمالي كوريا الجنوبية، وعلى الرغم من عدم وجود جدول زمني للزيارة فإن ذلك يظل مهما جدا".



وأضاف قائلا، إن هذه الزيارة ستسرع في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وتؤدي إلى انطلاقة أكبر في تحسن العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.



وتسعى كوريا الجنوبية لتحقيق التوازن بين التقدم في علاقاتها مع الشطر الشمالي وبين الحفاظ على دعم واشنطن لها.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار يوم أمس الأول السبت إلى أنه قد يجتمع مرة أخرى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم في يناير أو فبراير المقبلين.