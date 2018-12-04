حظك اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 لجميع الأبراج الفلكية
قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل:
مهنيًا: يزودك هذا اليوم حماسة شديدة واندفاعًا وينهي حالة من الانقباض والتعب والتكاسل.
عاطفيًا: لو استمعت إلى أقوال الشريك ونصائحه الثمينة وطريقة تفكيره السليمة لما آلت الأوضاع بينكما إلى ما هي عليه اليوم.
صحيًا: يتعزّز وضعك الصحي بسبب النشاط الترفيهي الذي تقوم به مع المحيطين بك.
الثور:
مهنيًا: يطرح الوضع المهني بعض الإشكالات على صعيد المحادثات والنقاشات، فتخوض مرحلة من التحديات تنتصر فيها حينًا وتفشل أحيانا.
عاطفيًا: التفاهم مع الشريك ضروري وملحّ، لأنه يشكّل ضمانا للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما.
صحيًا: أنت ميّال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين.
الجوزاء:
مهنيًا: تحاول الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما.
عاطفيًا: احذر التسرع في إطلاق الأحكام على الشريك، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جوّك الخاص ليس صافيًا.
صحيًا: نقاط ضعفك صحيًا الرأس والأسنان والحساسية التي غالبًا ما يكون مصدرها التوترات العصبية.
السرطان:
مهنيًا: تنكّب على تنفيذ أعمالك واثقًا بالحظ والدعم الكبير الذي تحظى به من أرباب العمل، وتجد حلولًا لبعض المشاكل.
عاطفيًا: يبتسم الحب وتشرق الشمس في قلبك، وتعيش أجمل أيام حياتك برفقة شريك يفهم عليك بمجرد النظر إليه.
صحيًا: تتخّذ قرارات تتعلق بنظامك الغذائي أو بصحّتك، بعدما أدركت أن الأمور بدأت تتفاقم.
الأسد:
مهنيًا: لا تخاطر كثيرًا هذا اليوم وخصوصًا في ما يتعلق بالأمور المادية، لأن النتائج قد لا تكون مضمونة.
عاطفيًا: علاقتك بالحبيب مستقرة بسبب اعتمادكما الصراحة والحوار الهادئ، وتمضيان معًا أجمل الأوقات الرومانسية.
صحيًا: عوارض التوتر التي تنتابك بين حين وآخر غير مفيدة صحيًا، راجع طبيبك.
العذراء:
مهنيًا: يسهل عليك هذا اليوم الاتصالات الناجحة، ويزيل الحواجز التي تعترض طريقك الواحد تلو الآخر.
عاطفيًا: تجد نفسك مجبرًا على اتخاذ قرارات مهمة، لكنّ العقبة تكمن في رفض الشريك هذه القرارات.
صحيًا: أمام المأكولات الشهية الكل معرّض للإغراء، لكن القليل من الإرادة يحول دون ذلك.
الميزان:
مهنيًا: يفرض هذا اليوم المضطرب بعض الشيء مستجدّات عليك وضغوطًا مكثفة، فحاول ألا ترتبك.
عاطفيًا: لا تقف عند المحطة الأولى من الخيبة، لأنّ الأفق يبدو أكثر نجاحًا وفائدة ولا سيما في مجال المشاريع المستقبلية مع الشريك.
صحيًا: حاول أن تقوم بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، الظروف ملائمة لذلك.
العقرب:
مهنيًا: يشكل هذا اليوم نقطة تحوّل في مجال أعمالك ومشاريعك نحو الأفضل أكثر مما كنت تتوقع، هنيئًا لك.
عاطفيًا: عد إلى الواقع وفكر بعقلانية وبطريقة منطقية، لا ترفض نصائح الشريك لأنه يريد مصلحتك أكثر من أي شخص آخر.
صحيًا: التلاعب بأعصابك لا يفيدك، حاول وضع حد لذلك قبل فوات الأوان.
القوس:
مهنيًا: تعثر هذا اليوم على ما كنت تبحث عنه بعد جهد جاهد، وتحافظ عليه وتبتعد عن التسرّع.
عاطفيًا: تنتبه إلى تصرّفاتك لأن شيئًا قد يثير غيرة الحبيب ويوقعك في مشاكل معه، وتنجح في ذلك.
صحيًا: كما عليك مسؤوليات في العمل، كذلك عليك مسؤوليات تجاه صحتك، فاختر المناسب لذلك.
الجدي:
مهنيًا: تعيد النظر هذا اليوم في استثماراتك وطريقة إسرافك للمال خشية الوقوع في خسائر كبيرة ربما تعجز عن تعويضها.
عاطفيًا: لا تجعل قلقك وعصبيتك يؤثران في علاقتك بالحبيب، فهو بالغ الحساسية ويتفهم وضعك جيدًا.
صحيًا: تتخلّص من كل ما يسبب لك الإزعاج، وتنسى هموم العمل في العمل، وتمارس الرياضة بانتظام.
الدلو:
مهنيًا: يطرأ اليوم ما يعاكس مشاريعك الجديدة قليلًا ويعرقل ترقية ما، لكن لا تيأس فالأيام المقبلة تحمل إليك الكثير من المفاجآت.
عاطفيًا: تنتظرك السعادة مع الحبيب بعد طول صبر وأناة وبعد خلافات مستحكمة، وتعود الأفراح لتسيطر على الأجواء.
صحيًا: إياك والتقاعس والمماطلة بشأن الأمور المفيدة لأعصابك وراحتك، ولا سيما ممارسة المشي يوميًا.
الحوت:
مهنيًا: لن تصدق ما ينتظرك هذا اليوم، علاقات مهنية ممتازة، واجتماعات مميزة، وربما تحتفل بمناسبة سعيدة وغالية على قلبك.
عاطفيًا: تسيطر عليك الرومانسية الزائدة وتبذل جهدك لإرضاء الحبيب وإسعاده، فتنجح في ذلك.
صحيًا: إذا رغبت في تحسين صحتك، عليك البحث عما يساعدك كثيرًا لتحقيق ذلك.