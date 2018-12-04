الجيش الإسرائيلي يطلق عملية "الدرع الشمالي" على الحدود اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية "الدرع الشمالي"، لكشف وتدمير أنفاق عابرة للحدود بناها حزب الله اللبناني على طول الحدود اللبنانية وشمال إسرائيل.



ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانليس قوله "إن حفر الأنفاق يشكل انتهاكا صارخا للسيادة الإسرائيلية".



وأضاف أن الهدف من العملية هو تدمير جميع الأنفاق التي يستخدمها حزب الله للعبور إلى إسرائيل ومهاجمتها، مشيرا إلى أن العملية ستجري على طول "الخط الأزرق"، وهو اسم الحدود الدولية بين إسرائيل ولبنان.



ولفت إلى أن العملية يقودها قائد القيادة الشمالية يول ستريك وقوات من فيلق الهندسة القتالية، والمخابرات بالتعاون مع إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية في وزارة الدفاع.



وذكر الجيش أن عددًا من المناطق القريبة من السياج الأمني مع لبنان، قد أُعلنت منطقة عسكرية مغلقة وتم تعزيز أعداد القوات في القيادة الشمالية قبل كل السيناريوهات المحتملة.



واختتمت الصحيفة أنه في الوقت الذي أكد فيه الجيش الإسرائيلي أنه مستعد لأي تصعيد مع حزب الله قد ينتج من هذه العملية، فإنه لا توجد تعليمات خاصة لسكان الشمال.

