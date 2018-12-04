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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:32 ص

الرئيس الفنزويلي يتوجه إلى روسيا للقاء بوتين

الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
أ ش أ
dostor.org/2421595

توجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء، إلى روسيا في زيارة عمل يجرى خلالها مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وصفها بالمهمة جدا.

ونقلت صحيفة "بانوراما" الفنزويلية عن الرئيس الفنزويلي، في تغريدة له، "في الوقت الحالي، نطير إلى روسيا الاتحادية، لدعم وتعزيز علاقاتنا الدبلوماسية والصداقة بين الدول الشقيقة".

وأضاف مادورو، أنه من المقرر أن يستقبل الرئيس الروسي، قائلا "سيكون لدينا اجتماع مكثف ومهم للغاية مع الرئيس فلاديمير بوتين".

وكان الرئيس الفنزويلي أعلن 20 سبتمبر الماضي أنه سيبحث مع نظيره الروسي مختلف القضايا التي تهمُّ البلدين، مؤكدًا عزم بلاده على شراءِ ما لا يقل عن 12 مقاتلة روسية من نوع "سوخوي".

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