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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:15 ص

الرئيس البرتغالي يشيد بمستوى علاقات بلاده مع الصين

الرئيس البرتغالي
الرئيس البرتغالي "مارسيلو ريبيلو دي
أ ش أ
dostor.org/2421593

قال الرئيس البرتغالي "مارسيلو ريبيلو دي سوزا" إن علاقة بلاده مع الصين "استثنائية"، وإن هناك ثقة بين البرتغال والصين بسبب علاقاتهما الدبلوماسية وتعاونهما القوي.

وأضاف دي سوزا – في مقابلة مع شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) قبيل زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم الثلاثاء للبرتغال- إن زيارة الرئيس الصيني ستوطد وتعزز الثقة بين البلدين، وإن نتيجة الزيارة ستكون إيجابية حتما.

وتابع دي سوزا أن العلاقات لا تنطوي فقط على تعارف بين الشعبين على مدار 500 عام، ولكن العلاقات بين البلدين نمت بسرعة خلال العقود الأخيرة، موضحا أنه خلال الأربعين عاما الماضية، نمت العلاقات بين البلدين في مجالات التعليم والثقافة والمجالات الاقتصادية والمالية.

وأشار إلى أن الشركات الصينية تتمتع حاليا بوجود في قطاعات البنوك والتأمين والبنية التحتية والطاقة في البرتغال، بينما دخلت الشركات البرتغالية بمختلف أحجامها السوق الصينية، ودخلت في شراكات مع الشركات الصينية في مجالات التجارة والصناعة والهندسة المدنية، لافتا إلى أن شركات البلدين استغلت ميزات نقاط القوة الخاصة بها لتعزيز التعاون في مجال أسواق الأطراف الثالثة.

وأكد دي سوزا أنه يدعم تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم، ما "يمثل المستقبل والجيل القادم"، كما أكد أن البرتغال شريك مهم في مبادرة الحزام والطريق وعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأنه يؤمن بأن هذه المبادرة تعد خطة طويلة الأجل لها أهمية بالنسبة للبرتغال.

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