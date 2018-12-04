المبعوث الأمريكي لسوريا: لا نستطيع تأكيد الهجوم الكيميائي على حلب

صرح المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد الهجوم الكيميائي على مدينة حلب السورية، وتتوقع الحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث.



وقال - في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "كانت هناك حادثة واحدة في الأسبوع الماضي مع استخدام مزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل إرهابيين من إدلب، وقام الروس بالقصف، وأريد أن أؤكد أننا لا نستطيع تأكيد أي استخدام كيميائي في هذا الحادث، ونحن نحاول معرفة المزيد في أقرب وقت ممكن".



وكان قائد شرطة حلب اللواء عصام الشلي قد أعلن في وقت سابق أن المجموعات الإرهابية استهدفت، يوم 24 نوفمبر، أحياء الخالدية وشارع النيل وجمعية الزهراء في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي غازات سامة ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بين المدنيين تم إسعافها إلى مستشفى الرازي والجامعة لتقديم العلاج اللازم لهم نتيجة للمادة التي استنشقوها جراء تلك القذائف.



من جانبه، أشار محافظ مدينة حلب السورية، حسين دياب خلال تفقده سير تقديم العلاج للمصابين عن إصابة أكثر من 41 شخصا، مضيفا، أن هذا الاعتداء الإرهابي يؤكد مرة جديدة امتلاك التنظيمات الإرهابية للغازات السامة.