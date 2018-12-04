القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:42 م

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم
09:18 م

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
عالم
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:14 ص

المبعوث الأمريكي لسوريا: لا نستطيع تأكيد الهجوم الكيميائي على حلب

جيمس جيفري
جيمس جيفري
أ ش أ
dostor.org/2421591

صرح المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد الهجوم الكيميائي على مدينة حلب السورية، وتتوقع الحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث.

وقال - في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "كانت هناك حادثة واحدة في الأسبوع الماضي مع استخدام مزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل إرهابيين من إدلب، وقام الروس بالقصف، وأريد أن أؤكد أننا لا نستطيع تأكيد أي استخدام كيميائي في هذا الحادث، ونحن نحاول معرفة المزيد في أقرب وقت ممكن".

وكان قائد شرطة حلب اللواء عصام الشلي قد أعلن في وقت سابق أن المجموعات الإرهابية استهدفت، يوم 24 نوفمبر، أحياء الخالدية وشارع النيل وجمعية الزهراء في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي غازات سامة ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بين المدنيين تم إسعافها إلى مستشفى الرازي والجامعة لتقديم العلاج اللازم لهم نتيجة للمادة التي استنشقوها جراء تلك القذائف.

من جانبه، أشار محافظ مدينة حلب السورية، حسين دياب خلال تفقده سير تقديم العلاج للمصابين عن إصابة أكثر من 41 شخصا، مضيفا، أن هذا الاعتداء الإرهابي يؤكد مرة جديدة امتلاك التنظيمات الإرهابية للغازات السامة.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ 5 أيام

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ اسبوع

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ أقل من شهر

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ أقل من شهر

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ أقل من شهر

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

الآن

واشنطن تدعو القارة العجوز لفرض عقوبات على إيران

بالفيديو.. أحمد فهمى يكشف قصة ارتباطه بهنا الزاهد

أسعار الخضراوات اليوم.. "البطاطس" بـ7 جنيهات للكيلو

قطر.. ساحة تجارب لأسلحة تركيا

ads
الأكثر قراءة

خاص.. تصريح صادم من مسئولي العين بخصوص انتقال الشحات إلى الأهلي

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4/ 12/ 2018

مفاجأة.. أفضل لاعب في آسيا أول صفقات الزمالك الشتوية

أمطار غزيرة على مدينة رشيد الساحلية.. والمحليات تعلن الطوارئ

ألبومات الصور

وجوه من شارع المعز

ذكرى وفاة أحمد فؤاد نجم

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

خاص.. تصريح صادم من مسئولي العين بخصوص انتقال الشحات إلى الأهلي

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4/ 12/ 2018

مفاجأة.. أفضل لاعب في آسيا أول صفقات الزمالك الشتوية

أمطار غزيرة على مدينة رشيد الساحلية.. والمحليات تعلن الطوارئ

كشكول

جمعية سفراء التعليم بالمنوفية تكرم الدكتور جمال الدهشان

جامعة المنوفية تحصل علي الدرع العام في بطولة كمال الأجسام

التربية الرياضية بالمنوفية تشارك في المهرجان المسرحي بـ"سلفي"

أساسيات الجراحات الميكروسكوبية في دورة تدريبية بطب المنوفية

بالصور.. انطلاق مهرجان سباق الطريق بجامعة سوهاج

الأمصار

بعد رفض السترات الصفراء التفاوض.. ماكرون يدعو لاجتماع أزمة

الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي يوقعان اتفاقية تبادل أسرى

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر للجيش الليبي

جينوار.. قرية مُحرم على الرجال دخولها شمال سوريا

واشنطن تدعو أوروبا لفرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

وزير المجتمعات البرتغالي: عودة غالبية المهاجرين إبان الأزمة

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دفع الشعب نحو مضادات الاكتئاب

حملة لإزالة جميع الترجمات الإنجليزية الركيكة من الأماكن العامة ببكين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تعرف على كيفية التخلص من الشخير

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎