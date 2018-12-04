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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:11 ص

نموذج ثلاثي الأبعاد لمروحية روسية خارقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2421589

نشرت شركة "روس كوسموس" الروسية على "يوتيوب" مقطع فيديو أظهر نموذجا للمروحية الروسية السريعة الخارقة.

ونشر الفيديو بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس شركة "جوكوفسكي" الروسية للديناميكا الجوية والمائية، حيث جرى اختبار المروحية الجديدة.

وأظهر مقطع الفيديو نموذجا ثلاثي الأبعاد للمروحية السريعة الجاري تصميمها في شركة "كاموف" الروسية للمروحيات. وتمتلك المروحية مروحتين إحداهما فوق الأخرى، ما يميز الطائرات العمودية التابعة لشركة "كاموف"، فضلا عن جناحين تتميز بهما الطائرات العادية.

ويتوقع أن تبلغ سرعة المروحية الجديدة 400 كيلومتر في الساعة.

يذكر أن مجلة "Defence Blog" الأمريكية كانت قد نشرت نهاية أكتوبر الماضي صورا فوتوغرافية أظهرت نموذجا اختباريا للمروحية الروسية السريعة الواعدة.

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