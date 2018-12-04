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الصحة
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:09 ص

تعرف على كيفية التخلص من الشخير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2421588

يفسد الشخير راحة الشخص والمحيطين به أيضا، وتفيد الإحصائيات بأن 45% من البشر يعانون من مشكلة الشخير في العالم.

ويظهر الشخير عندما لا يتمكن الهواء من المرور بسهولة عبر مجرى التنفس في الأنف، ما يمكن أن يشير إلى مشكلة صحية. ويرتبط الشخير عادة بانقطاع عملية التنفس خلال النوم، حيث تتقلص المسالك الهوائية أو تنغلق تماما ما يؤدي إلى انخفاض نسبة الأوكسجين في الدم. ويؤدي انقطاع التنفس خلال النوم إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسكري والاكتئاب.

ومن الطرق التي تساعد على التخلص من الشخير:-

1- استخدام موسعات الأنف: لتوسيع الممرات الأنفية لتسهيل عملية التنفس خلال النوم.

2- استخدام مبسم مضاد للشخير: يضبط موضع الفك واللسان وهو بهذا يعمل مثل الموسع الأنفي، ما يضمن مرور الهواء بسهولة دون عائق إلى الجهاز التنفسي.

3- تغيير وضعية الجسم: لا يحبذ النوم على الظهر لأن الشخير يظهر عادة في هذه الوضعية. وللتخلص من الشخير أو التقليل منه يحبذ النوم على أحد الجانبين.

4- تجنب تناول المشروبات الكحولية قبل النوم. تتميز هذه المشروبات بخاصية تقوية الشخير، كما تفعل المستحضرات المهدئة. فالكحول والمهدئات تنسب إلى مثبطات التنفس لذلك لا يحبذ استخدامها في الليل.

5- استخدام قطرات الأنف والرذاذ: قد يظهر الشخير بسبب انسداد الأنف، ما يصعب سحب الهواء إلى الشعب الهوائية، وهذا يسبب الشخير. لذلك، فإن استخدام القطرات أو الرذاذ الخاص يمنع انسداد الأنف خلال النوم.

6- العملية الجراحية: العملية هي الخيار الأخير للتخلص من الشخير عند فشل الطرق السابقة في ذلك.

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تعرف على كيفية التخلص من الشخير

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