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الصحة
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:09 ص

دراسة تحذر: الشخير يفاقم من اعتلال وظائف القلب خاصة عند النساء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2421586

أظهرت دراسة جديدة أن انقطاع التنفس أثناء النوم والشخير يمكن أن يؤدى إلى إضعاف وظائف القلب لدى النساء، حيث يشير الشخير إلى نمط النوم.

وتشير "مؤسسة النوم الوطنية" إلى أن 90 مليون شخص فى الولايات المتحدة يعانون من داء الشخير..وقد يصبح الشخير أكثر خطورة مع تقدم العمر، ويمكن أن يؤدى أيضا إلى الإصابة بأمراض القلب، وإلى أن هناك أنواعا مختلفة من توقف التنفس أثناء النوم، ولكن الأكثر شيوعا يسمى توقف التنفس أثناء النوم الانسدادي (OSA)، فهناك ما لا يقل عن 18 مليون شخص بالغ في الولايات المتحدة يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم.

وتؤثر هذه الحالة على أنماط التنفس أثناء النوم، مما يتسبب في توقف الشخص عن التنفس بصورة مؤقتة لثوان، فيما يعانى حوالى نصف الأشخاص الذين يشخرون بصوت مرتفع من حالات انقطاع التنفس أثناء النوم الانسدادي (OSA).

ووفقا للدراسة الجديدة التي أجريت في كلية الطب جامعة "نيويورك" - وقدمت مؤخرا في الاجتماع السنوي للجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية، الذي عقد في شيكاجو - يؤدى الشخير وانقطاع التنفس المؤقت أثناء النوم (OSA) إلى إضعاف وظائف القلب بين النساء أكثر من الرجال.. ومن غير الواضح ما إذا كان انقطاع التنفس أثناء النوم يسبب أمراض القلب مباشرة، لكن بعض المتخصصين يعتقدون أن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم معرضون لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

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