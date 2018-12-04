إنجلترا توفر الرعاية النفسية للآباء الجدد

قررت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا توفير الرعاية الصحية النفسية للآباء الذين تمر زوجاتهم بمشكلات صحية خلال فترة الحمل والولادة.



وذكرت الهيئة، في مبادرة وصفتها بالجذرية، أنه سيتم تقديم اختبارات الصحة العقلية للآباء والآباء الجدد إذا كان زوجاتهم يعانين من القلق أو الذهان أو اكتئاب ما بعد الولادة.



وأشارت الهيئة، وفقا لصحيفة (الجارديان) البريطانية على الإنترنت، إلى أنه من المعروف أن النساء الحوامل يعانين من مشكلات الصحة النفسية، لذا فإنه قلما يوجه الاهتمام للآباء، الذين لا ينبغي أن يتركون يعانون في صمت.



وستشمل أوجه الرعاية جلسات العلاج السلوكي للأزواج، والتدخلات الأسرية والمجتمعية في الفترة المحيطة بالولادة، أو غيرها من العلاجات الحوارية.