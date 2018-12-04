بالفيديو.. كواليس تصوير مسلسل "لدينا أقوال أخرى"

قامت شركة "العدل جروب" بمشاركة الجمهور مقطع فيديو من كواليس أخر يوم تصوير لمسلسل "لدينا أقوال أخرى" بعد انتهاء عرضه لأول مرة علي القنوات المصرية.



وتدور أحداث المسلسل حول مستشارة قانونية سابقة يتعرض ابنها لحادث يؤدي إلى وفاته، فيبدأ التحقيق في القضية وتتعرض المستشارة لعدد من المشاكل بسبب هذا الحادث، حتى يتم اتهامها بقتل ابنها، ثم يتم الحكم عليها بالإعدام، وتتوالى الأحداث في سبيل إثبات براءتها.



"لدينا أقوال أخرى" بطولة كل من يسرا، شيرين رضا، أحمد حاتم، محمد شاهين، نجلاء بدر، حازم إيهاب، نهى عابدين، إنجي ابو زيد، سلمي أبو ضيف، هدى المفتي، وسيناريو وحوار عبد الله حسن، وأمين جمال، وخالد أبوبكر، وابراهيم محسن، ومدير تصوير أيمن أبو المكارم، وإنتاج العدل جروب، ومن إخراج محمد علي.



