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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:17 ص

سمير صبرى يعلن تنازله عن البلاغ المقدم ضد رانيا يوسف

رانيا يوسف
رانيا يوسف
آيه عاطف
dostor.org/2421538

قال الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، إنه سيتنازل عن البلاغ الذي قدمه للنائب العام عن الفنانة رانيا يوسف بعد ارتدائها فستانا مثيرا للجدل خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40.

وأضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "mbc مصر"، أنه سيذهب صباح اليوم الثلاثاء إلى الجهات المعنية ليقم بسحب البلاغ وسيثبت في المحضر أنها قدمت الاعتذار، وأن ارتداءها لهذا الفستان كان بدون قصد ويكفي اعترافها بذلك أمام الجميع.

ورد عليه أديب: "يعني هي مش مضطرة تروح للنائب العام يوم الأربعاء"، فرد: "لا أنا هروح بكرة هسحب البلاغ"، فشكرته رانيا يوسف على الهواء: "ميرسي أوي يا أستاذ سمير".

وأثارت الفنانة رانيا يوسف عاصفة من الجدل الشديد بسبب صورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الخميس الماضي، حيث أظهرتها مرتدية فستانا أشبه بـ"المايوه".

ومع تزايد حالات الغضب والانتقاد، أصدرت رانيا يوسف بيانا تعتذر فيه عن الفستان المثير وقالت فيه: "احترامًا لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذي ارتديته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أود أن أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق".

وبدورهم، تقدم المحامون عمرو عبدالسلام، وحميدو جميل البرنس، ووحيد الكيلاني، ببلاغ ضد الفنانة رانيا يوسف؛ بسبب فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي، إلا أنهم تنازلوا اليوم عن البلاغ وعن الجنحة المباشرة ضد الفنانة أمام محكمة الجنح التي حُدد لها جلسة 12 يناير المقبل لنظرها، وفق ما أعلنوه في تصريحات صحفية.

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