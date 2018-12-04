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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:47 ص

"الداخلية" تحبط مخطط لإغراق الصعيد بـ90 طربة حشيش

الداخلية تحبط مخطط
المنيا نجلاء فتحي
dostor.org/2421528

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات؛ تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية من ضبط 90 طربة حشيش بحوزة 4 أشخاص داخل سيارتين أثناء نقلهم الكميات عبر الطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا.

تلقى اللواء عصام العمدة، مساعد مدير الإدارةالعامة لمكافحة المخدرات للصعيد، معلومات موثقة من العقيد طارق سليم، مدير مكتب مكافحة المخدرات بالمنيا، عن اعتزام أربعة من المسجلين خطر وسبق ضبطهم فى قضايا مخدرات وسرقة ومقيمون بمحافظتى أسوان وقنا، وهم: "أحمد. ع"، مقيم بأسوان مسجل خطر مخدرات وسبق ضبطه فى العديد من القضايا، و"محسن. م"، مقيم بمركز دشنا بمحافظة قنا، مسجل خطر مخدرات وسرقات،  و"محمد. ع"، مقيم بأسوان سرقات متنوعة، و"محمد. ج"، مسجل خطر مخدرات وسبق ضبطه، مقيم بقنا، بالقيام بنقل كمية ضخمة من مخدر الحشيش عبر الطريق الصحراوى الشرقى مرورًا بمحافظة المنيا.
 
ونظرًا لما تمثله المعلومات من خطورة بالغة، فقد تم تشكيل فريق بحث بالتعاون مع البحث الجنائي بالمنيا، ضم اللواء مجدى سالم، مدير إدارة البحث، والعقيد طارق سليم، مدير مكتب مكافحة المخدرات بالمنيا، والرائد أحمد صلاح، من مباحث مركز المنيا.

وتوصلت المعلومات لصحة البلاغ والتحريات، وتم تكليف مجموعة عمل من مكتب مكافحة المخدرات بالمنيا، ضمت الرواد محمد فاروق ومحمود قرين والنقيب مروان حسن، حيث تتبعوا خط سير السيارتيين المحملتيين بالمخدرات بحسب المعلومات وتم ضبط سيارة جيب وأخرى ربع نقل عند مدخل مدينة المنيا محمليين بـ90 طربة حشيش مخدر، وألقى القبض على الأشخاص الأربعة السالف الإشارة إليهم،

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازة الحشيش بغرض الاتجار وجارى العرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.

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