القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:40 ص

أول تعليق لرئيسة كرواتيا على تتويج مودريتش بالكرة الذهبية

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش
وكالات
dostor.org/2421527

وجهت كوليندا كيتاروفيتش، رئيسة دولة كرواتيا، التهنئة لمواطنها النجم الدولي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018.

وقالت رئيسة كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش في فيديو مسجل: "نيابة عن الشعب الكرواتي ونيابة عني أود أن أوجه للوكا مودريتش التهنئة".

وأضافت: "أنت أصبحت مرجعًا لكل كرواتيا، أنا لدي الثقة بأنك ستواصل العمل والنجاح، كرواتيا فخورة بك وتُحبك لوكا".

وتوج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم.

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