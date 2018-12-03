رضوان آدم يرصد حكاوي الجنوب في دبيب النجع

تُفرج دار روافد للنشر والتوزيع، قريبًا عن قصص "دبيب النّجع " للكاتب الصحفي رضوان آدم ، وهو النص الثاني لصاحب "جبل الحَلَب" الصادرة في 2013 عن نفس الدار، وفيها يعبّر الكاتب، من خلال واقعيةٍ سحرية، عن عالم الجنوبِ الثريُّ بما يحمل القلب والعين والروح على الفنِّ والحياة، وسبح في طقوس الإنسان الشعبيِّ وحكاياته الخرافية وأفكاره الاعتقاديَّة التي تختبئ راضية في صدورِ الأمهات والجدَّات والعمَّات.



ويواصل آدم في "دبيب النّجع: متوالية قصصية "نسج قصصه مستلهمًا روحَ ووظائفَ الأسطورةِ في البناء السرديِّ"، كما استلهم التحولات الدراميـة في مصائر الشخصيات، وتوظيفِ أنسنةِ الحيوان والغبار والشمس وباقي عناصر المكان لإضفاء طابع ملحميٍّ على روح النص القصصيِّ، وهذا ما يشكل المفارقات التصويريَّة والتمازجَ بين الحال النفسيَ والحال الموضوعي.