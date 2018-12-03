القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:42 م

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم
09:18 م

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
الثقافة
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:47 م

رضوان آدم يرصد حكاوي الجنوب في دبيب النجع

الكاتب الصحفي رضوان
الكاتب الصحفي رضوان آدم
مصطفى الجنيدي
dostor.org/2421518

تُفرج دار روافد للنشر والتوزيع، قريبًا عن قصص "دبيب النّجع " للكاتب الصحفي رضوان آدم ، وهو النص الثاني لصاحب "جبل الحَلَب" الصادرة في 2013 عن نفس الدار، وفيها يعبّر الكاتب، من خلال واقعيةٍ سحرية، عن عالم الجنوبِ الثريُّ بما يحمل القلب والعين والروح على الفنِّ والحياة، وسبح في طقوس الإنسان الشعبيِّ وحكاياته الخرافية وأفكاره الاعتقاديَّة التي تختبئ راضية في صدورِ الأمهات والجدَّات والعمَّات.

ويواصل آدم في "دبيب النّجع: متوالية قصصية "نسج قصصه مستلهمًا روحَ ووظائفَ الأسطورةِ في البناء السرديِّ"، كما استلهم التحولات الدراميـة في مصائر الشخصيات، وتوظيفِ أنسنةِ الحيوان والغبار والشمس وباقي عناصر المكان لإضفاء طابع ملحميٍّ على روح النص القصصيِّ، وهذا ما يشكل المفارقات التصويريَّة والتمازجَ بين الحال النفسيَ والحال الموضوعي.

رضوان آدم يرصد حكاوي الجنوب في دبيب النجع
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ أقل من شهرين

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ أقل من شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 4 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

منذ 4 شهر

الولى.. الشخصيات الحقيقية لأبطال مصطفى حسين

منذ 4 شهر

تمثال فاتن حمامة ينتظر قرار «الثقافة» بوضعه فى الأوبرا

الآن

بث مباشر.. حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور"

إعلان أسماء الموظفين المنقولين للعاصمة الجديدة فى مارس

كيف أسست «الإخوان» حركتى حسم ولواء الثورة؟

بالوثائق.. القصة الكاملة لشذوذ 90 إخوانيا في تركيا

ads
الأكثر قراءة

رانيا يوسف تكشف كواليس أزمة فستانها المثير فى مهرجان القاهرة السينمائى

خاص.. تصريح صادم من مسئولي العين بخصوص انتقال الشحات إلى الأهلي

مفاجأة.. حسين الشحات يقترب من الانضمام للأهلي

مفاجأة.. أفضل لاعب في آسيا أول صفقات الزمالك الشتوية

ألبومات الصور

وجوه من شارع المعز

ذكرى وفاة أحمد فؤاد نجم

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

رانيا يوسف تكشف كواليس أزمة فستانها المثير فى مهرجان القاهرة السينمائى

خاص.. تصريح صادم من مسئولي العين بخصوص انتقال الشحات إلى الأهلي

مفاجأة.. حسين الشحات يقترب من الانضمام للأهلي

مفاجأة.. أفضل لاعب في آسيا أول صفقات الزمالك الشتوية

كشكول

جمعية سفراء التعليم بالمنوفية تكرم الدكتور جمال الدهشان

جامعة المنوفية تحصل علي الدرع العام في بطولة كمال الأجسام

التربية الرياضية بالمنوفية تشارك في المهرجان المسرحي بـ"سلفي"

أساسيات الجراحات الميكروسكوبية في دورة تدريبية بطب المنوفية

بالصور.. انطلاق مهرجان سباق الطريق بجامعة سوهاج

الأمصار

بعد رفض السترات الصفراء التفاوض.. ماكرون يدعو لاجتماع أزمة

الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي يوقعان اتفاقية تبادل أسرى

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر للجيش الليبي

جينوار.. قرية مُحرم على الرجال دخولها شمال سوريا

واشنطن تدعو أوروبا لفرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

حل سحري للسعادة في العمل

بث مباشر.. حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور"

"Diesel Brothers The Game".. اصنع الشاحنة التي تحلم بها

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

علاج طبيعي يحل مشكلة التهاب الجيوب الأنفية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎