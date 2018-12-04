أمطار غزيرة على مدينة رشيد الساحلية.. والمحليات تعلن الطوارئ

شهدت مدينة رشيد الساحلية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، موجة من الطقس السييء المصحوب بسقوط أمطار غزيرة، بالتزامن مع موجة الطقس السييء بمحافظات الوجه البحري.



ونتج عن ذلك غرق الشوارع وخلوها من المارة وإغلاق المحلات التجارية وتوقف حركة البيع والشراء.



وفي هذا الصدد، أعلنت الأجهزة التنفيذية، حالة الطوارئ القصوي بكافة الوحدات المحلية، والدفع بسيارات لرفع تراكمات الأمطار بالقرى التي تعرضت لسقوط أمطار غزيرة.



وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل مع الأمطار وإزالة كل الآثار الناتجة عنها، مع استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة موقف الأمطار والأثار الناتجة عنها بمدن ومراكز المحافظة.