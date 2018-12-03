مقاتلات التحالف العربي تدك معاقل الحوثي في صنعاء

شنَّت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية عنيفة على معسكرات مليشيات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، مساء اليوم.



وقالت مصادر بالعاصمة: "إن غارات وانفجارات قوية تهز أرجاء صنعاء، ناتجة عن غارات لمقاتلات التحالف"، حسب ما أفاد موقع "يافع نيوز" اليمني.



ووفقًا للموقع فإن الأنباء الأولية أوردت، أن الغارات استهدفت مخازن معسكر عمد ومحطيها بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء، حيث شهدت المخازان التي تحوي صواريخ وذخائر مدفعية انفجارات وتطايرت في أرجاء المكان.



وأكدت المصادر أن الطائرات لا تزال تحلق في سماء صنعاء.



