تحرير 3440 مخالفة مرورية بالمنيا
ضبطت مباحث المرور بالمنيا 3440 مخالفة مرورية و3 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة بالمحافظة.
كانت حملة مرورية برئاسة العقيد عادل جلال مدير إدارة مرور المنيا قد ضبطت 3440 مخالفة مرورية متنوعة من بينها سيارات ودرجات بخارية بدون لوحات معدنية أو بدون ترخيص.
وفي إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة أثناء القيادة تم فحص عينة 39 سائق أسفرت عن اكتشاف إيجابية عينة 3 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة بالمحافظة.