برعاية "آل نهيان" ورئاسة "بن بيه".. انطلاق منتدى تعزيز السلم بأبو ظبي

تنطلق فعاليات الملتقى السنوي الخامس لـ"منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"، تحت عنوان "حلف الفضول - فرصة للسلم العالمي" في أبو ظبي، ويستمر ثلاثة أيام، من 05 إلى 07 ديسمبرالجاري، برعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ورئاسة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي".



ويشارك في الملتقى الخامس ما يزيد عن 800شخصية من ممثلي الأديان والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، ونخبة واسعة من العلماء والمفكرين والباحثين والإعلاميين على مستوى العالم، بينهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، وسام براونباك سفير الولايات المتحدة للحريات الدينية، وديفيد روزن عضو مجلس أمناء مركز الملك عبدالله للحوار الأديان في جنيف، وآدم أنجينغ المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وسارة خان رئيسة لجنة مكافحة التطرف - المملكة المتحدة، والسلطان محمد سعد أبو بكر الثاني سلطان سكوتو – نيجيريا.



يبحث "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" بملتقاه السنوي الخامس، إطلاق "حلف فضول عالمي" يجمع الأديان؛ سعيًا من أجل مصلحة الإنسان في كل مكان أو زمان، وتعزيزًا لروح السلام المستدام في العالم؛ بعد أن أخذ المجتمع البشري يجنح في العقود الأخيرة إلى العنف والكراهية وتأجيج النزعات العرقية والدينية، وفي أحيان كثيرة؛ يميل إلى التنازع والاحتراب وما يجره من خراب ودمار؛ بدل التعاون باخلاص على دروب النماء والعمار، الذي يحفظ الازدهار، ويمنح السعادة لجميع البشر؛ باعتبارها طموحًا مشروعًا؛ بل حق تكفله الشرائع السماوية للجميع؛ دون تمايز أو تفاوت، إلا بمعايير الكفاءة والاقتدار؛ رغم أن دول المعمورة - بعد حربين عالميتين مدمرتين - اتخذت جملة من التدابير؛ لوقف سيرورات الاحتراب، لكنها لم ترق إلى مراجعة أسس النموذج الحضاري المهيمن في التنمية البشرية والاقتصاد والعلاقات الدولية وإدارة التنوع الثقافي والتعددية الدينية. فتوازن الرعب الضامن لضبط خطر التسلح النووي لم يعد كافيًا، والنظام العالمي في السياسة مائل لكفة القوي، إضافة إلى عودة الحروب الأهلية والهويات المتشنجة وشيوع الأفكار المتطرفة، وغيرها من التبعات والتداعيات السلبية التي تبين قصور هذا النموذج عن تحقيق حد مقبول من الغايات المشتركة لدى الخاص والعام، لا بل ولّد سيرورات يخشى أن تصبح الأجيال المقبلة أسيرة لها وعاجزة عن إيقافها؛ إنْ لم تبادر البشرية إلى التصرف بحكمة ومسؤولية. ما يقتضي العمل الحثيث بين جميع الأديان؛ بغرض تدارك الأمر وتجنب الكارثة المحدقة بالبشرية.



ويسعي "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" في ملتقاه السنوي الخامس، شركائه من حكماء الأديان وعقلاء العالم إلى استعادة روح "حلف الفضول" التاريخي، وإحياء قيمه الإنسانية العظيمة.



ويطمح المنتدى أن يشكل الملتقى الخامس نقلة نوعية في مسار الشراكة والتعاون بين أديان العائلة الإبراهيمية؛ من أجل ترسيخ قيم التعايش والتعارف والتضامن والمحبة، التي تشكل أقوى ضمانة لاستتباب السلم في العالم. كما يتطلع المنتدى إلى أن يكون حلف الفضول الجديد إطارًا يستوعب كلّ العاملين والساعين إلى وقف السيرورات المدمرة لكوكبنا.