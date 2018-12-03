رسميا.. فوز لوكا مودريتش بالكرة الذهبية

حصل لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني على جائزة الكرة الذهبية، متفوقًا على رونالدو وجريزمان فيما حصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على المركز السادس في ترتيب اللاعبين.



وكانت تسريبات صحفية مساء اليوم الاثنين، قد كشفت عن ترتيب الأسماء المرشحة للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018، والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في حفل يقام بالعاصمة "باريس" الليلة.



وأكدت التسريبات، فوز لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني بالجائزة



وجاء ترتيب اللاعبين كالتالي:



1- لوكا مودريتش "ريال مدريد الإسباني"

2- كريستيانو رونالدو "يوفنتوس الإيطالي"

3- أنطوان جريزمان "أتلتيكو مدريد"

4- كيليان مبابي "باريس سان جيرمان الفرنسي"

5- ليونيل ميسي "برشلونة"

6- محمد صلاح " ليفربول"



