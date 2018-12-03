وليد سيف: أعمل سيناريست منذ 32 عاما ولم توجه لي دعوة واحدة لأي مهرجان

قال الكاتب والسيناريست وليد سيف، إن أكثر ما لفت انتباهه في مهرجان القاهرة السينمائي، هو أنه جرى تكريم فنان مكافح يدعى شريف الدسوقي، ولكنه لم يتمكن من الفرح بتكريمه لأن فستان الفنانة رانيا يوسف خطف الأضواء منه.





وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه يعمل منذ 32 عاما كسيناريست، وله العديد من الأعمال الفنية، ولكنه لم يتم دعوته ولو لمرة واحدة لأي مهرجان فني أو سينمائي أو إذاعي، في حين أنه يتم الاحتفاء به الخارج ويتم اختياره كرئيس لجنة تحكيم، ويعقد ورش فنية على هامش المؤتمرات.

