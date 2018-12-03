القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
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الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:08 م

إعداد استراتيجية للإعلام بتخطيط الري

إعداد استراتيجية
وائل القمحاوى
dostor.org/2421504

عقدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعًا مع فريق عمل مشروع دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه الذي يشرف علي تنفيذ أنشطة قطاع التخطيط والممول من الاتحاد الأوروبي.

ناقش الاجتماع إعداد استرتيجية إعلامية موحّدة على المستوي القومي تتضمن أهداف وآليات واضحة تخاطب فئات الجمهور المختلفة وإيصال رسائل واضحة وموحّدة إلى كافة الفئات وذلك من خلال المكون الرابع من المشروع والخاص بالتنسيق والتواصل مع الشركاء في ملف المياه.

حضر الاجتماع المهندس وليد حقيقي، رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية والمهندس عماد محمود، مديرعام الإدارة العامة للاستخدامات المائية بقطاع التخطيط.

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