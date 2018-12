بيل جيتس يرشح 5 كتب هى الأفضل في 2018

رشّح بيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت لمتابعيه، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر أفضل 5 كتب قرائها خلال عام 2018، تعرف عليها:



• Educated A MEOIR بقلم تارا ويستوفر



الكاتبة Tara Westover تتكلم عن نفسها في هذا الكتاب، وكيف دخلت المدرسة لأول مرة بعد بلوغها سن السابعة عشر، إذ كانت تعتقد أنها ستبقى وحيدة أبدًا في جبال إيداهو بالقرب من أبويها الذين كانا متعصبين للغاية.



تارا لم تشاهد قط أي طبيب أو ممرضة، إذ لم يرتد والدها أي مشفى، فهي عالجت كل الجلطات والارتجاجات وحتى الحروق بالأعشاب ضمن منزلها، فأسرتها معزولة عن المجتمع السائد لدرجة أنها لا تسمح لأطفالها الحصول على التعليم ضمن المدارس، لذا كان على تارا أكبر الأولاد أن تعتني بنفسها وتتعلم ذاتيًا، إذ درست بما فيه الكفاية من الرياضيات وقواعد اللغة حتى حصولها على دكتوراه في التاريخ.



• "Army of None" بقلم بول شارى



ويقدم الكتاب إيجابيات وسلبيات الحرب الآلية، حيث يعد "بول شارى" أحد المساعدين فى صياغة سياسة حكومة الولايات المتحدة الخاصة بالأسلحة ذاتية الحكم.



• "الدم السيئ" بقلم جون كاريرو



يحكي كتاب “دم فاسد: أسرار وكذب في شركة ناشئة في وادي السيليكون” (Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup ) قصّة سطوع نجم شركة Theranos ثيرانوس ومؤسّستها إليزابث هولمز Elizabeth Holmes وسقوطها المدوي بعد زهاء عقد ونصف العقد.



• "21 درس للقرن 21" بقلم نوح هرارى



ويقدم الكاتب 21 درسًا فى كيفية معالجة الأخبار والتفكير فى التحديات التى نواجهها.





• "دليل فراغ الرأس على التأمل واليقظة" لـ"Andy Puddicombe"



ويبدأ الكتاب برحلة شخصية لـPuddicombe وهي الرحلة التي تحول فيها من طالب جامعى إلى راهب بوذى، ثم يقدم الكتاب شرحًا مسليًا عن كيفية التأمل.