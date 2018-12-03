هيجربيرج تفوز بجائزة فرانس فوتبول لأفضل لاعبة

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول"، الاثنين، عن فوز النرويجية ادا هيجربيرج بجائزة أفضل لاعبة عن عام 2018.



وتفوقت هيجربيرج نجمة اولمبيك ليون الفرنسي على 14 لاعبة أخرى.



وتنافست على الجائزة كل من هيجربيرج والإنجليزية لوسي برونزي لاعبة نادى أولمبيك ليون الفرنسي، والدنماركية بيرنيلي هاردير لاعبة فريق فولفسبورج الألماني، والفرنسية أماندين هنري لاعبة نادي أولمبيك ليون، والأمريكية ليندساي هوران لاعبة نادي بورتلاند، والأسترالية سام كير لاعبة نادي

شيكاغو الأمريكي والإنجليزية فران كيربي لاعبة فريق تشيلسي، واليابانية ساكي كوماجاي لاعبة نادي أولمبيك ليون، والألمانية دزينفير ماروزان لاعبة نادي أولمبيك ليون، والفرنسية أميل ماجري لاعبة نادي أولمبيك ليون، والبرازيلية مارتا لاعبة نادي أورلاند، والهولندية ليكي مارتينز لاعبة نادي برشلونة الاسباني، والأمريكية ميجان رابينوي لاعبة فريق سياتل رجين، والفرنسية فيندي رينارد لاعبة نادي أولمبيك ليون، والكندية كريستين سينكلاير لاعبة فريق بورتلاند.