تشيلسي يواجه نوتنجهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستهل فريق تشيلسي حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على أرضه في مواجهة نوتنجهام فورست المنافس بالدرجة الأولى.



واسفرت قرعة الدور الثالث التي جرت اليوم الاثنين، عن مواجهة مانشستر سيتي لروثرهام المنافس بالدرجة الأولى.



ويلعب أرسنال حامل اللقب القياسي برصيد 13 لقبًا من بينها ثلاثة ألقاب في آخر خمسة أعوام، أمام سوليهول أو بلاكبول.



ويلتقي ليفربول مع وولفرهامبتون فيما يلعب توتنهام مع ساوثبورت أو ترانميري، فيما يلعب مانشستر يونايتد مع ضيفه ريدينج.



وتقام مباريات الدور الثالث بين يومي الرابع والسابع من يناير المقبل.