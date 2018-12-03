وصول 3 رواد فضاء جدد إلى المحطة الفضائية الدولية

تمكنت سفينة الفضاء الروسية "سويوز"، اليوم الاثنين، من الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية، وذلك بعد 6 ساعات فقط من انطلاقها من قاعدة (باكينور) في كازاخستان، وعلى متنها 3 من رواد الفضاء الجدد.



وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الرواد الثلاثة هم: آن ماككلين التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، ودافيد سانت جاك التابع لوكالة الفضاء الكندية، وأوليج كونونينكو التابع لوكالة الفضاء الروسية.



يذكر أن الرحلة السابقة - التي انطلقت في أكتوبر الماضي - من محطة (باكينور) إلى محطة الفضاء الدولية كانت قد فشلت لأسباب فنية.