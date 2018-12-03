الكرة الذهبية.. صلاح سادس أفضل لاعب في العالم

حصل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على المركز السادس ضمن ترتيب الفائز بجائزة أفضل لاعب فى عام 2018 بالكرة الذهبية.



بينما جاء فى المركز الخامس الأرجنتيني ليونيل ميسي، وجاء فى المركز السابع البلجيكي إدين هازارد.



وكانت تسريبات صحفية قد كشفت مساء اليوم الاثنين، عن ترتيب الأسماء المرشحة للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018، والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في حفل يقام بالعاصمة "باريس" الليلة.



وأكدت التسريبات، فوز لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني بالجائزة، فيما حصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على المركز السادس في ترتيب اللاعبين.



وجاء ترتيب اللاعبين كالتالي:



1- لوكا مودريتش "ريال مدريد الإسباني"

2- كريستيانو رونالدو "يوفنتوس الإيطالي"

3- أنطوان جريزمان "أتلتيكو مدريد"

4- كيليان مبابي "باريس سان جيرمان الفرنسي"

5- ليونيل ميسي "برشلونة"

6- محمد صلاح "ليفربول"



