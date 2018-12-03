بينهم الدفاع والداخلية.. الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية بالعراق

أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، ترشيحه لفالح الفياض لشغل حقيبة وزارة الداخلية، فيما سمى فيصل الجربا لحقيبة وزارة الدفاع.



وكشف مصدر سياسي عراقي، مساء اليوم الاثنين، أن المرشحين للوزارات الثمانية المتبقية هم عبد الأمير غالب الحمداني لوزارة الثقافة، وقصي عبدالوهاب لوزارة التعليم العالي وصبا الدليمي لوزارة التربية، وهناء عمانوئيل لوزارة الهجرة، وذلك وفق قناة السومرية نيوز العراقية.



وأضاف: "تم ترشيح فالح الفياض ل‍وزارة الداخلية، ودا را نور الدين لوزارة العدل، وصباح نوري الدليمي لوزارة التخطيط، وفيصل الجربا ل‍وزارة الدفاع".



كانت رئاسة مجلس النواب أعلنت تأجيل جلسة التصويت على مرشحي الوزارات المتبقية من حكومة عادل عبدالمهدي إلى غد الثلاثاء.

